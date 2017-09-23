زهرمان: هل بناء علاقات مع النظام السوري أعاد النازحين في مصر والأردن؟

أكد النائب خالد زهرمان أن “البعض يحاول تحت حجة إعادة النازحين السوريين إلى سوريا، جرّنا إلى المشاركة في تعويم النظام السوري”، وسأل: “بربكم هل ما زال هناك نظام سوري؟ وأين شرعية هذا النظام العربية والدولية؟ هل بناء علاقات معه أعاد النازحين السوريين في مصر والأردن؟ هل هذا النظام المتهالك أعطانا أجوبة عن المفقودين في سجونه منذ الحرب الأهلية وما بعدها؟ أين هو من تفجير مسجدي التقوى والسلام؟ هل سلّم الدولة اللبنانية المتورطين مع ميشال سماحة في مخطط فتنوي كاد أن يؤدي بالبلد إلى حرب طائفية لا نهاية لها؟ كلها أسئلة نريد الأجوبة عليها قبل أي سؤال آخر”.

كلام زهرمان جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في احتفال مدارس الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية في عكار بتخريج 180 من طلابها الناجحين في الشهادات الرسمية، حيث قال: “بعد جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأسبوع المقبل في طرابلس، ننتظر بلهفة الجلسة التي ستعقد في محافظة عكار. وهذه الجلسة ستكون بإذن الله فاتحة خير إنمائية لمنطقة عكار”.

وقد حضر الاحتفال النائبين رياض رحال ونضال طعمة، النائب السابق جمال اسماعيل، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الرائد زياد شحيطة، ممثل لراعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، ممثل الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري منسق عام التيار في عكار خالد طه، رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة وعدد من رجال الدين، عدد من القيادات الأمنية، ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، رؤساء اتحادات بلدية وبلديات، رؤساء روابط مخاتير وعدد من المخاتير، فاعليات اجتماعية وثقافية وتربوية واقتصادية وإعلامية وأهالي الطلاب وكوادر الجمعية الحميدية.