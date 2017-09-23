الكرملين: موسكو قلقة بسبب تبادل التهديدات بين ترامب وكيم

أعرب الكرملين عن القلق الشديد من تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية ، بعد تبادل التهديدات بين الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونغ أون .

وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين، إن “موسكو قلقة بالتأكيد من تصعيد التوتر حول شبه الجزيرة الكورية، المرتبط بتبادل تصريحات فظة وتتضمن تهديدات بين الطرفين”، داعيا الى “ضبط النفس”.

وأشار بيسكوف الى ان “موسكو ما تزال على قناعة بأن الحل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد إزاء المشكلة الكورية الشمالية”، مضيفا أن “أي حل آخر يمكن ان تترتب عليه عواقب غير مرغوب بها أبدا، وكارثية حتى”.