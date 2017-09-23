قبل يومين على الإستفتاء… وفد كردستاني يزور بغداد

توجه وفد من مجلس استفتاء الإقليم إلى بغداد قبل يومين فقط من بدء سكان كردستان العراق التصويت حول انفصال إقليمهم عن باقي أراضي البلاد لبحث آخر المواقف بشأن الموضوع.

ويتألف الوفد من ممثلي الأحزاب الكردية والتركمانية والمسيحيين والإيزيدين، بحسب ما ذكر موقع “السومرية نيوز” مضيفا أنه من المقرر أن يبحث مع المسؤولين العراقيين آخر المواقف بشأن الاستفتاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن هوشيار زيباري، كبير مستشاري رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني، قوله إن مسألة الاستفتاء سوف تكون مطروحة على أجندة المفاوضات، غير أن الاستفتاء سينظم على أي حال.

وتابع: “نقول إننا كنا نتحدث مع بغداد قبل الاستفتاء وسنستمر في ذلك أثناء الاستفتاء وبعده”.