قائدا الجيشين التركي والعراقي شددا على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي العراق

اعلن الجيش التركي أنّ قائدي الجيشين التركي والعراقي بحثا السبت استفتاء كردستان العراق “غير المشروع”، مشيرا إلى أنهما شددا على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي العراق.

ونشر الجيش التركي بيانا مكتوبا بعد لقاء رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي بنظيره التركي الجنرال خلوصي أكار في تركيا السبت وذلك قبل يومين من إجراء الاستفتاء المزمع.