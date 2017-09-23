ليبرمان: صاروخ إيران دليل على طموحها بأن تصبح قوة عالمية مهدِّدة

دولياتالسبت 23 أيلول 2017 ليبرمان: صاروخ إيران دليل على طموحها بأن تصبح قوة عالمية مهدِّدة اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إعلان إيران إطلاقها صاروخاً جديداً يبلغ مداه 2000 كلم بأنه “استفزاز”. وأكد ليبرمان في بيان أن “الصاروخ البالستي الذي أطلقته ايران يشكل استفزازاً للولايات المتحدة وحلفائها من بينهم اسرائيل ووسيلة اختبار لردات فعلنا”. ورأى أن إطلاق الصاروخ هو دليل إضافي على أن إيران تطمح لأن تصبح قوة عالمية تهدد دول الشرق الأوسط والدول الديمقراطية في العالم. وأعلنت إيران السبت أنها اختبرت بـ”نجاح” صاروخ “خرمشهر” الجديد الذي يبلغ مداه 2000 كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في وقت تندد الولايات المتحدة ببرنامج طهران البالستي وتهدد بالتخلي عن الاتفاق النووي. كلمات مفتاحية: إيرانليبرمانالمصدر: وكالات