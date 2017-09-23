انهيار سقف كنيسة الملاك في بيت لحم

انهار مساء الجمعة سقف كنيسة الملاك الإثيوبية الملاصقة لكنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، عقب خروج المصلين.

وقال أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة أديب جودة الحسيني في بيان “قبل نحو نصف ساعة وبعد انتهاء الصلاة وخروج جميع المصلين انهار سقف كنيسة الملاك الاثيوبية مما سبب اضراراً جسيمة للكنيسة، ولكن بحمد لله وبلطفه لم تقع ضحايا في الأرواح بتاتا”.

وتقع الكنيسة الإثيوبية على يسار كنيسة القيامة وتلاصقها بالبناء ولا يمكن رؤية الانهيار بسبب إغلاق الشرطة الإسرائيلية للمكان ووضع لوائح كتب عليها “الدخول خطر” و”ممنوع الاقتراب خطر”.