بعد تبادل الشتائم “الرئاسية”.. مظاهرة حاشدة في بيونغ يانغ دعماً للزعيم

شارك عشرات الآلاف من سكان بيونغ يانغ، السبت، في مظاهرة في ساحة كيم إيل-سونغ بالعاصمة الكورية الشمالية، تأييدا لمواقف الزعيم كيم جونغ أون المنتقدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورفع طلاب يرتدون قمصانا بيضاء وربطات عنق حمراء الراية الحمراء لحزب “العمال” الحاكم، التي تحمل ريشة حبر صفراء ترمز إلى المثقفين، ومطرقة ترمز إلى العمال، ومنجلا يرمز الى الفلاحين.

ووقف العمال والسكان في صفوف متراصفة رافعين قبضاتهم يستمعون الى خطاب الزعيم كيم جونغ أون يصدح عبر مكبرات الصوت واصفا الرئيس الأميركي بانه “مختل عقليا” و”خرف”.

وكان ترامب وصف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كيم بـ”رجل الصاروخ”، مهددا كوريا الشمالية بـ”تدمير كامل” إذا شنت هجوما على الولايات المتحدة او حلفائها.

ورد كيم الجمعة قائلا إن “الكلب الخائف يعلو نباحه”، مهددا الرئيس الأميركي بأنه “سيدفع غاليا” ثمن تهديداته لكوريا الشمالية، مما دفع ترامب لوصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه “مجنون”.

وفي إحدى زوايا الساحة علا ملصق عملاق يجسد عددا لا يحصى من الصواريخ الحمراء تتساقط على مبنى كابيتول (مقر مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة) المتداعي، مع شعار “رد كوريا”.

ويتخذ الخطاب الناري بين كيم وترامب منحى شخصيا بشكل متزايد، مما يثير المخاوف من حصول سوء تقدير في الأزمة بشأن السلاح النووي لكوريا الشمالية وصواريخها البالستية.

ورفعت في مسيرة السبت صور للزعيمين السابقين كيم جونغ أيل، والد كيم جونغ أون، وكيم إيل سونغ جده ومؤسس كوريا الشمالية.

ورفع في الساحة شعار “لنحم بأرواحنا اللجنة المركزية للحزب الذي يقوده الرفيق العظيم كيم جونغ أون”.