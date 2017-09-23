بالصور: “ماريا” تخلف 25 قتيلاً في جزر الكاريبي وخسائر بقيمة 45 مليار دولار

اجتاح إعصار “ماريا” جزر توركس وكايكوس في منطقة الكاريبي بعدما دمر منازلاً وأحدث فيضانات عارمة وأصاب الأنشطة الاقتصادية بالشلل وأودى بحياة 25 شخصا في بويرتوريكو وجزر أخرى بالمنطقة.

“ماريا” هو ثاني إعصار كبير يجتاح منطقة الكاريبي هذا الشهر وأقوى إعصار يضرب بويرتوريكو منذ حوالي 90 عاما وقد تسبب في انقطاع الكهرباء بكافة أنحائها بالكامل كما ارتفعت مياه عدة أنهار إلى مستويات قياسية.

وقال مسؤولون في بويرتوريكو إنه تأكد مقتل 6 أشخاص جراء العاصفة، وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن 15 شخصا لقوا حتفهم. فيما قال هيكتور بسكويرا، مسؤول السلامة العامة بالحكومة “في الوقت الراهن يوجد قتلى مؤكدين ونعرف بوجود قتلى آخرين على الأرجح عبر قنوات غير رسمية لم نتمكن من تأكيد وفاتهم”.

وفرض ريكاردو روسيلو حاكم بويرتوريكو حظر التجول من حلول الظلام حتى بزوغ الشمس في أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة. ويستمر حظر التجول حتى غد السبت.

وقال تشاك واتسون خبير الكوارث في مركز إنكي ريسيرش للأبحاث في ولاية جورجيا إنه من المتوقع أن يتسبب الإعصار في أضرار بنحو 45 مليار دولار في أنحاء الكاريبي منها 30 مليار على الأقل في بويرتوريكو وحدها.

وتشمل الأرقام الأضرار المادية والخسائر في قطاع السياحة.

ولا تزال الأمطار المرتبطة بالعاصفة تهطل على بويرتوريكو وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن منسوب الأمطار ببعض المناطق بالجزيرة ربما وصل إلى 101 سم.

وفي مناطق أخرى بالكاريبي وردت تقارير بمقتل 14 شخصا في دومنيكا التي يسكنها 71 ألف شخص واثنين في جواديلوب التابعة لفرنسا وشخص واحد في الجزر العذراء الأميركية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية في جمهورية الدومنيكان أن شخصين قتلا أمس الخميس جراء العاصفة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة وصل “ماريا” إلى جزيرة جراند تورك بسرعة 90 كم/ الساعة.

ووصلت سرعة الرياح المكونة للإعصار في بعض المراحل إلى 205 كم/ الساعة ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سمبسون المؤلف من خمس درجات. وأضاف المركز أنه من المتوقع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي الأميركي بحلول منتصف الأسبوع مضيفا أنه من المبكر تحديد هل سيكون له تأثير مباشر على البر الرئيسي الأميركي.