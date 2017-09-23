بارزاني: فات الوقت لتأجيل الإستفتاء ومستعدون لدفع أي ثمن من أجل الحرية

شدّد رئيس إقليم ​كردستان​ ​مسعود بارزاني​، في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم ضمّ عشرات الآلاف في مدينة أربيل، على أنّ “الوقت فات لتأجيل الإستفتاء، ولست ذلك الشخص الّذي يحبط آمال شعبه”، مؤكّداً أنّ “الكُرد مستعدّون لدفع أي ثمن من أجل الحرية، وماضون للتصويت يوم الإثنين”.

وطالب بارزاني، الشعب الكردي بـ”التوجّه إلى صناديق الإقتراع يوم الإستفتاء والتصويت بنعم للإستقلال”، مشيراً إلى أنّ “خلال السنوات الماضية توصّلنا إلى قناعة أنّنا لا نستطيع أن نعيش مع ​بغداد​ مرّة أخرى”، لافتاً إلى “أنّنا حاولنا كثيراً مع كلّ الجهات ومع بغداد نفسها أن نجد حلّاً للمشكلات الموجودة وأن تلتزم الحكومة المركزية بالدستور وتقبل بالشراكة كما اتّفقنا عليها، لكن مع الأسف لم تبقَ هناك شراكة ولا دستور”.

وشدّد على أنّهم “يريدون تأجيل الإستفتاء لكسر إرادة وكرامة شعب كردستان، وإلّا ما الضير في تحديد الشعوب لمصيرها؟”، مؤكّداً أنّ “​البيشمركة​ لن تسمح بأن تقع كردستان بأيدي الأعداء”.