زلزال جديد يضرب المكسيك

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، السبت، أنّ زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع على بعد 12 ميلا جنوب شرقي واهاكا بالمكسيك، بعد أيام على زلزال مدمر.

واهتزت مبان في مدينة مكسيكو من جراء الزلزال ووصلت تداعيات الزلزال الذي حدد مركزه في ولاية واكساكا في جنوب المكسيك.

يشار إلى زلزالا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر كان قد ضرب المكسيك الثلثاء الماضي، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 295 شخصا وسقوط بنايات في مكسيكو سيتي.