عون إلى باريس الإثنين

يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام الى فرنسا، هي الاولى لرئيس أجنبي منذ وصول ايمانويل ماكرون الى سدة الرئاسة الفرنسية، في خطوة “تعكس العلاقات المميزة بين لبنان وفرنسا”، بحسب الاليزيه.

وسيعقد ماكرون لقاء ثنائيا مع عون في الاليزيه حيث سيولم على شرفه بحضور 220 مدعوا.

وقبل توجهه الى الاليزيه يفتتح الرئيس عون معرض “مسيحيو الشرق: الفا عام من التاريخ” في معهد العالم العربي في باريس.

ويستقبل الثلثاء رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب ووزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الرئيس اللبناني يرافقه اربعة وزراء، قبل ان يلتقي عون الجالية اللبنانية الكبيرة المقيمة في فرنسا.

كذلك سيلتقي الرئيس اللبناني رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيسة بلدية باريس.

وسيطلب عون “تعزيز التعاون العسكري والاداري والثقافي مع لبنان” بحسب ما أعلن في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” نشرت السبت.

وسيتخلل الزيارة بحث لمسألة اعادة تفعيل برنامج المساعدة السعودي للبنان الذي يتضمن تسليم الجيش اللبناني أسلحة وتجهيزات عسكرية فرنسية (دبابات ومروحيات ومدافع…) بقيمة ثلاثة مليارات دولار.