رعد: سلسلة الرتب قانون واجب تنفيذه ولا تستطيع الحكومة التهرب منه

اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أن قبول المجلس الدستوري بالطعن المقدم من بعض النواب قبول للقانون المتعلق بالضرائب، وليس له علاقة بقانون سلسلة الرتب والرواتب التي رأى أنها أصبحت قانونا واجبا تنفيذه، ولا تستطيع الحكومة أن تتهرب منه ولا وزير المالية، مستدركا بالقول: نعم هناك أعباء على الحكومة عليها أن تسعى بجد وليل نهار من أجل إستصدار قانون جديد يرتِّب عوائد وموارد مالية من أجل تغطي ة كلفة السلسلة.

رعد وخلال مجلس عاشورائي اقامه “حزب الله” في بلدة النميرية، أكد “احترام الطعن الصادر عن المجلس الدستوري سواء كان لمصلحة هذا الطرف أو ذاك”. وأضاف: “لكن هذا يرتِّب مسؤولية بأن لا تمسَّ حقوق أهلنا المستفيدين من قانون سلسلة الرتب والرواتب وهذا ما سنحرص على أن لا تنحو الحكومة بهذا الإتجاه”.

وبشأن ما صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال: “إن ترامب من جهله وتعديه على حقوق الأمم ومن عجرفته وغطرسته يريد أن يفرض توجها جديدا، حيث أن الأمريكيين منزعجون وغاضبون لأن كل مشاريعهم الذين أرادوا من خلالها سفك دماء أهل البلاد وإخضاع إرادتهم والسيطرة على ثرواتهم ومستقبل أجيالهم هذه المشاريع كلها فشلت”.