دفن مرشد “الإخوان” السابق مهدي عاكف وسط إجراءات أمنية مشددة

أعلنت مصادر لصحيفة “المصري اليوم” أنه تم دفن جثمان مرشد جماعة الإخوان السابق مهدي عاكف، منذ قليل في مدفن الأسر بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية قد صرح الجمعة أن عاكف فارق الحياة إثر أزمة صحية في مستشفى قصر العيني، كاشفاً أن عاكف قضى فترة علاج طويلة داخل مستشفى المنيل الجامعي التابعة لمستشفى قصر العيني.

وأشار المصدر إلى أن عاكف تردد على المستشفى منذ قرابة عام، ويخضع لحراسة أمنية مشددة من قبل مديرية أمن القاهرة، وخضع لرعاية طبية متميزة شأنه شأن أي محبوس مريض، موضحاً أن وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون، تولي السجناء رعاية طبية متميزة من خلال عدة مراكز طبية ومستaفيات مركزية ومعامل تحاليل وفحوصات بداخل كافة السجون المصرية، فضلا عن تعاقدات مع عدد من الاستشاريين خارج السجون لتوقيع الكشف الطبي على السجناء ممن تستدعي حالتهم العرض عليهم. وأضاف: “إن وزارة الداخلية لا تتأخر ف نقل أي مريض إلى خارج أسوار السجون ما دامت حالته الصحية تستدعي نقله لإحدى المستشفيات الخارجية لتلقي رعاية طبية لا تتوفر في السجون”.

وأكدت المصادر فرض إجراءات أمنية مشددة لتأمين إجراءات دفن عاكف في المقابر التي تحددها أسرته.