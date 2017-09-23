تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في النبطية لمدة 6 أيام

أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، قراراً حمل الرقم 1496/ود، يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة النبطية وجاء فيه:

“المادة الأولى: يجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة (Special،الصفة الخاصة) في محافظة النبطية اعتباراً من 25 أيلول 2017 ولغاية 30 أيلول 2017 ضمناً.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ – تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية

ب – الصفة الخاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والشخصيات الدينية، وموظفو السفارات الأجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وخصوصاً الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.