محلياتالسبت 23 أيلول 2017 تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في النبطية لمدة 6 أيام أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، قراراً حمل الرقم 1496/ود، يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة النبطية وجاء فيه: “المادة الأولى: يجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة (Special،الصفة الخاصة) في محافظة النبطية اعتباراً من 25 أيلول 2017 ولغاية 30 أيلول 2017 ضمناً. المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه: أ – تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية ب – الصفة الخاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والشخصيات الدينية، وموظفو السفارات الأجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وخصوصاً الملاحقة القضائية. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”. كلمات مفتاحية: النبطيةرخصة سلاحالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام