قاووق: خطر التوطين أشد من احتلال “داعش” و”النصرة”… تواصلوا مع النظام السوري

شدد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق على أن “خطر توطين النازحين في لبنان أشد خطرا من احتلال “داعش” و”النصرة” الجرود في عرسال ورأس بعلبك”.

وقال في المجلس العاشورائي في بلدة كفررمان: “آن الأوان لموقف وطني مسؤول وجامع لحل قضية النازحين السوريين. لا طريق أقرب وأضمن من التواصل والحوار مع الدولة السورية، والذين يكابرون إنما يسيئون للمصلحة الوطنية، ويفضلون الإملاءات الخارجية على المصلحة الوطنية. هناك من ينتظر السعودية ليفتح علاقات مع دمشق حتى يسيروا خلفها”.

وختم: “المصلحة الوطنية أكبر من الإملاءات الخارجية والوصايات الخارجية لأن هذه القضية وطنية كقضية تحرير الجرود اللبنانية”.