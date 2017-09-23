“الناصريين الأحرار” تحيي السعودية بمناسبة اليوم الوطني

توجهت “حركة الناصريين الأحرار” تحية للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 87 لها.

وأعلن رئيس الحركة زياد العجوز في تصريح له، أن هذه المناسبة تأتي وكلنا ثقة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبولي عهده الأمين محمد بن سلمان وبالقيادة والشعب السعودي أجمعين بأنهم البوصلة السياسية والإنسانية كما الدينية لنا، واليوم الوطني للمملكة هو عيدنا جميعا،،عيد العرب والمسلمين، معتبراً أنّ أن العيد الوطني مناسبة للإلتفاف العروبي نحو قادة الحزم الذين نوليهم أمرنا.

وحيّ العجوز السعوديين قائلاً: “لنا فيكم كل الفخر ولكم منا كل الوفاء. وكل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بخير”.