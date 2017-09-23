الانتخابات على الأبواب… “نايجل”: نحنا منفكّر عنّك!

طوّر العلماء روبوتاً يمكنه مساعدة الأشخاص على اتخاذ القرار المناسب والتصويت في الانتخابات السياسية.

ويطلق على روبوت الذكاء الاصطناعي اسم “Nigel”، القادر على تقديم المساعدة في ما يخص القرارات السياسية.

وطُور الروبوت “نايجل” من قبل باحثين في شركة Kimera Systems، الذين وصفوه بأنه “أول ذكاء اصطناعي في العالم يحاكي البشر”.

وبهذا الصدد، أعلن مؤسس الشركة منير شيتا: “نريد أن يثق المستخدمون بالروبوت (نايجل)، الذي صُمم لخدمتهم في الحياة اليومية”.

ويتمتع الروبوت بقدرته على التعلم ليكون على بينة من الاحتياجات الشخصية، ولفهم طبيعة أنشطة البشر.

وأضاف السيد شيتا: “نأمل أن يكسب نايغل المعرفة الكافية في نهاية المطاف، ليكون قادرا على مساعدة الأشخاص في المناقشات السياسية والانتخابات”.

وتجدر الإشارة إلى أن الروبوت المطور لا يزال في المراحل الأولى، كما يأمل الباحثون في استخدامه بشكل أوسع في المستقبل.

وفي حين يعتقد البعض أن منح الثقة للروبوتات فيما يتعلق بالقرارات السياسية أمر خطير، يعتقد شيتا أن الروبوت “نايجل” سيجعل من القرارات السياسية أكثر عدلا.

الجدير بالذكر، أن الروبوت المطور قد يدفع الأشخاص إلى تغيير وجهات النظر، في حال كان القرار لا يتناسب مع أسس خوارزمية “نايجل” algorithme، ولكن سيتفق مع ميول الأشخاص المتأصلة ولن يكون عائقاً أمامها.