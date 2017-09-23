مجلس النواب أمام سلسلة بلا مصادر تمويل… فما الحل؟

أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بكامله، رامياً الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي أصبح أمام سلسلة من دون مصادر تمويل، مع استحقاق الزيادة على أجور الموظفين بعد أسبوع. فما هو المخرج من هذا المأزق؟

عضو لجنة المال والموازنة النائب أنور الخليل لفت عبر “المركزية” الى أن “المجلس الدستوري أخذ بالاحتمال الأبعد مدى وأبطل قانون الضرائب بكامله، وهو محق بذلك خصوصاً لناحية الشكل”، مشيراً الى أن “المجلس الدستوري لا يستطيع أن يمنع مجلس النواب من فرض ضريبة ولكن هناك معايير دستورية وقانونية على النواب التزامها”.

وأشار الى أن “إلحاق قانون الضرائب بموازنة 2017، غير ممكن نظراً لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من النفقات، فالموازنة وصلت الى ذروتها. أما موازنة 2018 ففيها وفر ولكن لم تنجز بكاملها بل جزء منها”، لافتاً الى أن “في حال عدم إنهائها، نستند الى القاعدة الاثني عشرية كما حصل في السنوات السابقة”.

وأضاف: “الحل الانسب يقضي بأن تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون تموّل من خلاله السلسلة، يكون عبارة عن القانون نفسه المطعون به ولكن مع تعديل البنود المخالفة للدستور، ليصار بعدها الى إحالته على مجلس النواب”، معتبراً أنه “يمكن إقرار القانون قبل نهاية الشهر في حال توالي الجلسات الأسبوع المقبل، وبالتالي تمول الزيادات على الأجور نهاية الشهر الحالي”، مؤكداً “رفض كتلة التنمية والتحرير أي تغيير بالأرقام، فالسلسلة كما أقرت يجب أن تدفع”، معتبراً أن “اللعب بالأرقام يدخل البلاد في دوامة، تعيد السلسلة الى نقطة الصفر، وتسلب حق المواطن”.

وعن الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير” لتقريب موعد الانتخابات، قال: “كتلة التنمية والتحرير، قدمت للمجلس شهادة براءة على أنها سعت الى تقريب موعد الانتخابات، في حال لم تجرِ الانتخابات في موعدها”، رافضاً وضع الخطوة في خانة تسجيل المواقف، ومؤكداً أن الكتلة بادرت الى الفعل إزاء التقاعس الحاصل في ملف الانتخابات.

وقال: “الكتلة على قناعة بأن لا إمكان لاعتماد بطاقة هوية بيومترية في الانتخابات المقبلة… الرئيس بري أكد بذلك رفضه القاطع لتمديد رابع للمجلس النيابي”، مشيراً الى أن “الأحوال الجوية لن تكون عائقاً”.