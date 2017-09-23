قائد القوات البرية السعودية يتوعد “قوى الشر” بالمنطقة

توعد قائد القوات البرية السعودية الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز مَن وصفها بـ” قوى شر” التي تسعى لضرب المنطقة، في أشارة، كما يبدو، إلى إيران والحوثيين في اليمن.

وقال الفريق عبد العزيز في ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للسعودية أن القوات المسلحة “ستبقى درع المملكة وسيفها في غمار كل معترك، دفاعا عن حدودنا المنيعة وانتصاراً لشعوب المنطقة”.

وتابع أن القوات المسلحة السعودية “صخرة تتحطم عليها مخططات الأعداء وقبضتها القوية التي تلتف حول أعناق قوى الشر التي تسعى لضرب المنطقة بالاضطرابات والقلاقل، لكن قواتنا المسلحة لها بالمرصاد”.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ضد جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح منذ مارس/ اذار 2015.

وتتهم السعودية إيران بزعزعة الاستقرار بالمنطقة، سيما في سوريا والعراق، فيما تقول طهران أن الرياض “تدعم الارهاب” في تلك المناطق، علما أن العلاقات مقطوعة بين البلدين.

كما تقود السعودية تحالفا يضم الإمارات والبحرين ومصر ضد قطر منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، حيث قطعت تلك الدول علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.