الجمعيات العامة في المدارس الرسمية تعلن الإضراب العام والشامل ابتداء من 2 تشرين اول

الجمعيات العامة في المدارس الرسمية تقر التوصية بالإضراب العام والشامل ابتداء من ٢ تشرين اول.

استجابة لتوصية هيئة التنسيق النقابية بدأت رابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان بتلقي نتائج الجمعيات العامة في المدارس حيث تشير نتائج هذه الجمعيات باقرار التوصية بالاجماع بالإضراب العام والشامل ابتداء من يوم الاثنين ٢ تشرين الأول في حال عدم تسديد الرواتب على اساس السلسلة التي أقرت بموجب القانون ٤٦/٢٠١٧.

بيروت في ٢٣/٩/٢٠١٧

رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.