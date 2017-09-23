أسرار الصحف ليوم السبت 23 أيلول 2017

أسرار الآلهة – النهار

يرسم معارضون سياسيّون للعهد تساؤلات كثيرة حول التباسات في الشكل والمضمون رافقت زيارة رئيس الجمهوريّة لنيويورك.

ارتفعت حرارة المناخ الانتخابي في كسروان عقب اعلان مرشّح بارز برنامجه الانتخابي مقروناً بزخم خدماته الاجتماعية والتربويّة

تعتقد أوساط سياسيّة ان قرار المجلس الدستوري المُبطل لقانون الضرائب شكّل دفعاً لحزب الكتائب من شأنه أن يجعل قوى أخرى منافسة تعيد حساباتها في شأن المرحلة الانتخابية.

أكّد مُقرّبون من الرئيس نبيه برّي أن اقتراحه لتقديم موعد الانتخابات النيابية قد قطع الطريق نهائياً على أي تفكير في تأجيلها.

***********************************

يقال – المستقبل

إنّ بعض المسؤولين الروس يؤكّدون رفض موسكو تواجد قوات إيرانية أو ميليشيات تابعة لها في المناطق التي ستُستعاد من تنظيم «داعش» بعد دخول الحلّ السياسي لسوريا حيّز التنفيذ.

***********************************

أسرار الجمهورية

قال مصدر إقتصادي إنه ينبغي الإنتظار لمعرفة مصير النفط في لبنان، فإذا شارك الأميركيون في تقديم عرض للتنقيب، يكون الملف قد أقلع، واذا أحجموا، يُصبح التفاؤل مغامرة.

أسفت سفيرة دولة كبرى لكون المسؤولين اللبنانيين فسّروا خطاب رئيس بلادها بأنه موجّه الى لبنان.

أبلغت مسؤولة أممية السلطات اللبنانية عن خفض نسبة مساعدات الدول المانحة للبنان في الأشهر المتبقية لهذه السنة.

************************************

أسرار اللواء

غمز: تهتم مصادر سياسية بـ«قطبة مخفية» لمعرفة ما الصلة بالموقف الحقيقي للطبقة السياسية.

همس : تهتم دوائر غربية بتقصي ما دار بين وزيرين، خلال لقاء، سيكون موضع جدل في غير مناسبة.

لغز : بات بحكم المؤكد ان حسابات إقليمية تحول دون تقارب بين تيّار داعم لجهة الحلفاء، وحزب منضوٍ تحت حلف آخر!

******************************************

خلف الكواليس – الشرق

جزمت مصادر ان مسألة انجاز البطاقة البيومترية تحتاج الى اكثر من ثلاثة اشهر الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل حول مصير اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه الرئيس نبيه بري وهل سيعاد اعتماد البطاقة العادية؟!

اتصل سفير دولة كبرى بأحد الوزراء مستوضحا عما اذا كانت المواقف الرافضة لكلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجمع عليها أم غير ذلك؟

فكان جواب الوزير: «مجمع عليها واكثر»؟!

اكدت جهات امنية بارزة لــ «الشرق» ان تحذيرات السفارات من اعمال ارهابية لم يأت من فراغ وقد كانت مبنية على جملة معلومات وضعت بين ايدي الاجهزة الامنية اللبنانية التي تمكنت من كشف وتوقيف مجموعة الــ 19».

****************************************