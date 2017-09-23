الداخلية التركية: تحييد 17 إرهابيًّا في عمليات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 17 إرهابيّاً في عمليات نفذتها قوات الأمن بخمس ولايات جنوب شرقي البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن العمليات الأمنية أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين في “ماردين”، و3 في “وان”، و6 في “إلازيغ”، وإرهابي واحد في كل من “هكاري” و”باطمان”، مشيراً إلى مصادرة قوات الأمن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال العمليات.

ويأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية تنفّذها عناصر المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، ضد مدنيين وعناصر الأمن التركي.