طقس الأحد قليل الغيوم

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خاصة خلال الليل دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة ورطبة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال. يوم غد الاحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خاصة خلال الليل دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. الاثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد أجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. رارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 26:06 ساعة غروب الشمس: 34:18