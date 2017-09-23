جنبلاط يضحك وهّاب: معمول الساعة 2 الفجر!

قرأت تعليقات على لقاء المعلم – باسيل بس أكتر تعليق ضحكني معمول الساعه٢ الفجر أف هالقد قلقانين مش جاييكم نوم والله ما بتحرز يا جماعة القصة — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) September 23, 2017

رد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على تعليق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حول اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم عبر حسابه على “تويتر” وقال : “قرأت تعليقات على لقاء المعلم – باسيل بس أكتر تعليق ضحكني معمول الساعة ٢ الفجر… أف هالقد قلقانين مش جاييكم نوم والله ما بتحرز يا جماعة القصة.”

وكان جنبلاط قد غرّد فجراً: