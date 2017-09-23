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جنبلاط يضحك وهّاب: معمول الساعة 2 الفجر!

رد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على تعليق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط حول اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم عبر حسابه على “تويتر” وقال : “قرأت تعليقات على لقاء المعلم – باسيل بس أكتر تعليق ضحكني معمول الساعة ٢ الفجر… أف هالقد قلقانين مش جاييكم نوم والله ما بتحرز يا جماعة القصة.”

وكان جنبلاط قد غرّد فجراً:

بالصورة- جنبلاط: لقاء المعلم – باسيل “جلسة تحضير أرواح”

 

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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