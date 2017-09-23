بالفيديو: إذا قررت النساء أن تخترع…

نشر موقع “سكاي نيوز” على صفحته على “تويتر” فيديو يجمع أهم أسماء النسوة اللةاتي لمعن وتركن بصمة باختراعات ساهمت بتحسين حياة الإنسان، فمن أوّل كومبيوتر تجاري والسترة الوقائية من الرصاص إلى استخدام الليزر في جراحة العين والواي فاي وغيرهم… كلها براءات اختراع مسجلة باسم نساء.