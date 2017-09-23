وزير الدفاع أصدر قرارا قضى بتجميد مفعول تراخيص الاسلحة بالنبطية

أصدر وزير الدفاع ​يعقوب رياض الصراف​، قرارا قضى بتجميد مفعول تراخيص الاسلحة ب​محافظة النبطية​ اعتبارا من 25/9/2017 وحتى 31/9/2017 ضمنا، ويستثنى من هذا القرار تراخيص حمل الاسلحة صفة الدبلوماسية، السفة الخاصة الممنوحة لمرافق الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب والشخصيات الدينية وموظفو السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

وأكد القرار ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات والملاحقة القضائية، مكلفا قيادة الجيش بتنفيذ أحكام القرار واحالة المخالفين الى القضاء العسكري.