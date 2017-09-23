فنيانوس: سيطلَق العمل في مطار القليعات

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أنه سيكون هناك هيئة للطيران المدني في لبنان وسوف يطلق العمل في مطار القليعات.

وأوضح فنيانوس، خلال لقاء تكريمي أقامه رئيس اتحاد بلديات عكار الشمالي رئيس بلدية القبيات عبدو مخول عبدو على شرف فنيانوس وطوني سليمان فرنجية في بلدة القبيات – عكار، أنه في الرحلة الأخيرة الى موسكو، تم التوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني في لبنان.

وقال: “أعلن من القبيات في عكار أنه ستكون هناك هيئة للطيران المدني في لبنان، وبالتالي سوف يطلق العمل في مطار القليعات مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض. اللجنة التي تكلفت من قبل وزارة الأشغال ومن هيئة الطيران المدني، أتت الى المطار وأجرت الكشف اللازم، وتبين لنا أن المطار لا يحتاج أموالاً كثيرة كي يعمل، إلا أن الخطوة الأولى ستكون تأليف الهيئة العامة للطيران المدني والخطوة الثانية سوف نقلع جميعنا الى الحج من هنا من مطار القليعات من مطار الرئيس رينيه معوض”.