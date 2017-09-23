فنيانوس: لن يبقى طريق في عكار بدون زفت

لفت وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس الى “ان اجتماعا سيعقد الاسبوع المقبل اي بعد 15 يوما في الوزارة يحضره عدد من رؤساء البلديات في عكار”، وقال: “سنستمع للاحتياجات ونضع الخرائط مع المهندسين المختصين ونتفق على الخطوات التي ستتم. ونحن طلبنا 344 مليار ليرة من الموازنة لوزارة الاشغال العام 2018 اذا اقرت كاملة اعد اهلنا في عكار بانه لن يبقى طريق في عكار بدون زفت، واذا لم تقر كاملة عندها سنعود ونلتقي بكم لوضع الاولويات”.

فنيانوس، وفي زيارة الى محافظة عكار، أضاف: “اتيت الى هذه الوزارة وموازنتها الكل يعرف قيمتها وانا الى جانب منطقة عكار وسأضاعف حصتها، وانا قلت امام مجلس النواب بان حصة الاسد لعكار، فهي محرومة وبالحد الادنى كابن زغرتا ومن مدرسة سليمان فرنجية ان تنصف عكار. وانا كوزير اشغال لن اترك الوزارة قبل ان اضع في عكار 50 و60 مليار ليرة وهي تستحق اكثر وهي لها علينا ونحن نحاول ان نرد لها ما علينا”.

وختم بالقول: “اتمنى عليكم جميعا ان تعتبروا بان وزارة الاشغال بابها مفتوح للجميع”.