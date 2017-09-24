فاكهة إستوائية نتائجها فعالة جداً…

يعتبر الأناناس من الفواكه الإستوائية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، كما يعد علاجاً فعالاً لكثير من الأمراض، وذلك بفضل احتوائه على الكثير من الفيتامينات، المعادن والألياف الهامة للجسم.

وقد وجدت العديد من الدراسات البحثية أن الناس الذين يحرصون على تناول الفواكه الإستوائية مثل الأناناس، بانتظام يتمتعون بصحة أفضل من أولئك الذين لا يتضمن نظامهم الغذائي اليومي تلك الفاكهة الإستوائية.

وإليكم فيما يلي 7 فوائد مذهلة للصحة يتميز بها تناول الأناناس بشكل يومي واعتباره جزءاً لا يتجزأ من النظام الغذائي، وفق ما جاء في موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:

1 – علاج التهابات المفاصل

بفضل احتوائه على إنزيم قوي يسمى بروميلانين، يساعد الأناناس في علاج أو التخفيف من حدة التهاب المفاصل الذي يصيب عادة كبار السن، مسبباً تصلب العضلات وآلام المفاصل.

2 – تعزيز المناعة

كما أن احتواءه على كميات كبيرة من فيتامين C، يعمل الأناناس على تعزيز قدرة الجهاز المناعي ومساعدة الجسم في محاربة الأمراض الشائعة مثل الإنفلونزا، والبرد، والالتهابات الميكروبية.

3 – الوقاية من السرطان

وجدت الدراسات البحثية أن الأناناس يتمتع بالقدرة على منع نمو الخلايا السرطانية في الجسم، وذلك لاحتوائه على كميات وفيرة من فيتامين A ومادة بيتا كاروتين المضادة للأكسدة، ما يجعلك في منأى عن هذا المرض القاتل.

4 – تحسين صحة الخلايا والأنسجة

فيتامين C الموجود بوفرة في الأناناس يعزز صحة الخلايا، الأمر الذي يجنب الإنسان الإصابة بالعديد من الأمراض.

5 – تحسين عملية الهضم

كما أن احتواء الأناناس على الألياف، يجعله يساعد الأمعاء في التخلص من السموم والفضلات، وبالتالي منع اضطرابات الجهاز الهضمي، وكذلك المساعدة في إفراز العصائر الهضمية.

6 – تحسين صحة الفم

يمتلك الأناناس خاصية قابضة تمكنه من محاربة البكتيريا التي تؤثر على اللثة والأسنان، وبالتالي منع العدوى التي تصيب تجاويف الفم واللثة.

7 – الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

احتواؤه على البوتاسيوم، يمنح الأناناس القدرة على تمدد الأوعية الدموية وبالتالي منع الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يسمى القاتل الصامت لتأثيره السلبي على صحة القلب وسائر أعضاء الجسم.