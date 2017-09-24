“الفضل لمصرف لبنان بالحفاظ على الليرة”.. زهرا: القوى السياسية حريصة على عدم إبطال السلسلة

أكّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أن “القوات” تحترم قرار مجلس الدستوري ومبدأ فصل السلطات، مشيرًا إلى أن القوى السياسية تعرف أن السلسلة حق ويمكن تمويلها من دون زيادة أي ضرائب ولكن الوضع الراهن لا يسمح بالتمويل الا بموارد جديدة.

زهرا، وفي حديث عبر الـ”NBN”، أوضح أن موضوع وقف الهدر والفساد ليس عجائبياً أنما هو نضال سنوات طوال والوضع لا يسمح بدفع ألاف المليارات من دون واردات جديدة وأكّد فضل القطاع المصرفي ومصرف لبنان بالحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية.

وأضاف: “للأسف تم الطعن بالقانون بأسلوب غير لائق في الشكل وفي المضمون، ففي الشكل هناك تطاول على إرادة المجلس النيابي باعتبار البعض ان هناك “عيباً دستورياً”، خصوصاً وأنّه لم يتم الإعتراض عندما بدأ التصويت بالمناداة على القانونين 45 و46، النفقات والواردات تدخل في الموازنة بعد إقرارها وذلك وفق المادة 81 من الدستور لذلك المجلس الدستوري ذهب بمنحى بعيد عندما أبطل القانون عندما ربط الضريبة بالموازنة العامة”.

كما طلب زهرا من رئيس مجلس النواب نبيه بري التراجع عن الخطأ بإقرار موازنة للجسم القضائي وسحبها عملاً بقانونهم، مشيرًا إلى أن “بازار” السلسلة فتح بناء على موازنة القضاء، وإلى أن الشكوك تطال الجميع، كما تطال قرار المجلس الدستوري، خصوصًا وأن المصارف تضغط على البعض إلّا أنه لم يؤكّد لعدم توفّر معطيات اللّازمة.

وأشار زهرا الى ان من تأذى من القرار هو من بات مهدداً ان تصل أرقام السلسلة اليه اي المواطن اللبناني وحاولنا ان نقدم السلسلة من دون أي زيادة على جيوب المواطنين، سائلاً: “هل ما ظلنا في حكومة تسوية او عدنا الى حكومة ربط النزاع؟ ففي 2014 كنا أمام فتنة سنية شيعية وهناك من كان يحاول تصوير السنة في لبنان على أنهم تكفيريون.”

واعتبر زهرا ان الحكومة تستطيع تعليق العمل بالسلسلة من دون العودة الى مجلس النواب، متمنياً على “الشارع” التصرف بعقلانية غداً والقوى السياسية حريصة على عدم إبطال السلسلة.

وعن الانتخابات النيابية أكد زهرا انه كان بصدد تقديم قانون لإعتماد البطاقة البيومترية وهي خطوة هامة وجبارة، والهدف اليوم هو ان ننجز بطاقة رسمية تتضمن رقم واحد رسمي للمواطن، مشيراً الى ان القانون الانتخابي الجديد يلحظ اجراء الإنتخابات على آلية الانتخابات الماضية نفسها، وهذا الوصف يتخطى البطاقة البيومترية، وحكما يجب ان يكون هناك تسجيل مسبق.

وأوضح زهرا ان الوزير المشنوق اكتشف استحالة الانتهاء من البطاقة الإنتخابية وتسليمها بالفترة المحددة والقانون يتيح الانتخابات من دون البطاقة.

وعن مواقف الوزير المشنوق، أشار زهرا الى ان التسوية السياسية التي أنتجت الرئاسة والحكومة ودفعت بالحكومة الى اعتماد سياسة النأي بالنفس عما يحصل في سوريا، وأيضاً تدفع بالوزراء للعودة الى مجلس الوزراء في كل ظرف كما حصل مع وزير الإقتصاد عندما ابدى رغبته بالذهاب الى سوريا، وهذا ما حول الذكير به الوزير المشنوق بعد لقاء باسيل – المعلم.

وردّ زهرا على كلام الرئيس أمين الجميل، “القوات اللبنانية” كانت اول المعارضين على موضوع البواخر والرئيس الجميل يهاجمنا ويعتبر أنها “تمثيلية” وهذا كلام غير صحيح إطلاقاً.