ليبرمان: إيران تختبر صبرنا وصبر الولايات المتحدة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إطلاق إيران لصاروخ باليستي يشكل إستفزازا ضد الولايات المتحدة وحلفائها، ومنهم إسرائيل ، ومن شأنه إختبار صبرها.

وقال ليبرمان في بيان، إن “الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران يمثل، ليس إستفزازا وإستعراضا لتصديها للولايات المتحدة وحلفائها، ومنهم إسرائيل ، فحسب، وإنما محاولة لإختبار مدى صبرها”، مضيفا “إنه دليل إضافي على أن إيران تطمح لأن تصبح قوة عالمية تهدد دول الشرق الأوسط وجميع دول العالم الحر”.

وتابع: “بإمكانكم تخيل ماذا يمكن أن يحدث إذا حصلت إيران على السلاح النووي الذي تتطلع إلى امتلاكه، فيجب ألا يحصل أمر كهذا”.