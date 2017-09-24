أخبار حزبية

عيد لقاسم: لن تستطيعوا تغيير وجه لبنان الحضاري

غرّد رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب “القوات اللبنانية” شربل عيد رداً على نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “نريد لبنان السلام والعمران والحياة والفن والفرح ومسابقات الجمال ويريدون لبنان الحرب والخراب والموت والمآسي والمآتم. لاه يا #نعيم_قاسم لن تستطيعوا تغيير وجه لبنان الحضاري”.

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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