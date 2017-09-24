إرتفاع شعبيّة ماكرون

أظهر استطلاع ان شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ارتفعت في ايلول، اذ ابدى 45% بالمئة من المستطلعين رضاهم حياله، بزيادة قدرها 5 نقاط، وذلك اثر انخفاض حاد بشعبيته في الشهرين الماضيين.

وقال 39% من المستطلعين انهم “راضون الى حد ما” (+3)، فيما قال 6% انهم “راضون جدا” (+2) حيال الرئيس الفرنسي.

في الوقت نفسه، انخفض عدد غير الراضين من 57 إلى 53%، وانقسموا بين “غير راضين الى حد ما” (33%، -4) و”غير راضين الى حد كبير” (20%)، وفق ما اظهر الاستطلاع الذي اجراه معهد ايفوب لحساب جريدة “لوجورنال دو ديمانش”.

وقد استعاد ماكرون شعبيته بشكل ملحوظ في اوساط المتقاعدين والعمال وكذلك الناخبين اليمينيين والوسطيين.

وأجرى معهد ايفوب هذا الاستطلاع عبر الانترنت والهاتف في الفترة من 15 الى 23 ايلول وضمت العينة 1989 شخصا يمثلون السكان الفرنسيين الذين يبلغون من العمر 18 عاما، وفق نظام الحصص.