نقابة عاملي المستشفيات الحكومية: للالتزام بالإضراب الإثنين

تلبية والتزاما بدعوة الإتحاد العمالي العام الرسمية للمستشفيات الحكومية لتوقف العمل والإضراب العام والشامل يوم غد الإثنين وإضافة إلى دعوته لباقي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وبسبب التأخر والتلكؤ الواضح بعدم تشكيل اللجان التي دعا إليها معالي وزير الصحة العامة منذ حوالي الشهر لتحضير المراسيم التطبيقية والجداول العائدة لها بهدف تسديد رواتب المستخدمين والعاملين والأجراء في المستشفيات الحكومية على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، في حين يضرب زملاءنا وأخواننا في الإدارات العامة لتحصيلها عند نهاية الشهر الحالي لأن مراسيمهم التطبيقية باتت صادرة وواضحة وجاهزة للتطبيق فورا بعكس المستشفيات الحكومية، وبسبب التلاعب بحقوقنا ومستقبلنا ومصيرنا وعدم تسديد المستحقات والرواتب في مواقيتها،

دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان ونقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الشمال للإضراب العام والشامل يوم غد الإثنين في 25/09/2017، مع الإلتزام بالتنسيق المسؤول الكامل بين المصالح والدوائر والأقسام الطبية والإدارية للحفاظ على تقديم الخدمة والرعاية الطبيتين الكاملتين لأهلنا من المرضى الداخليين في المستشفيات كما جرت العادة.