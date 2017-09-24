الحريري متخوف… وخيارات صعبة أمام الحكومة

أشارت مصادر متابعة إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري ، متخوف من عودة التجاذبات السياسية بين القوى كافة، مع اقتراب الإنتخابات النيابية .

وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أته من هنا كانت دعوة الحريري لمجلس الوزراء الإستثنائي، لبحث قرار المجلس الدستوري الأخير بعدم دستورية قانون الضرائب والرسوم.

ولفتت المصادر إلى أته عمليا، ستكون الحكومة امام ثلاثة خيارات: اما دفع سلسلة الرواتب الجديدة من الخزينة والذهاب إلى أزمة مالية قد تخفض تصنيف لبنان دوليا، وإما تجميد الدفع الى حين تأمين التمويل وفي هذا مخالفة للدستور والقانون، واما اصدار قانون يلغي قانون السلسلة ، وبالتالي مخالفة الدستور، زائد مواجهة ردود الفعل الإجتماعية من إضرابات وتظاهرات.