بالصور: محاضرة لمكتب تفعيل دور المرأة في مركز بسوس في “القوات”

برعاية رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، نظّم مكتب تفعيل دور المرأة في مركز بسوس في “القوات اللبنانية” محاضرة بعنوان “المرأة شريك أساسي في التنمية والإقتصاد” ألقتها الإعلامية جيسي طراد قسطون، في صالون أخوية الأم الحزينة في بسوس، بحضور منسق “القوات اللبنانية” في عاليه بيار نصّار ممثلاً جعجع، رئيس بلدية بسوس قيصر الفغالي، نائب رئيس البلدية طوني صادر، المختار ابراهيم الفغالي، المختار ادوار الفغالي، ميراي ماهر ممثلة رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات اللبنانية” مايا الزغريني، رئيس مركز بسوس جوزف زيادة وهيئة المركز، منسق “القوات” السابق كمال خيرالله والمنسق الأسبق جهاد متى، رئيس أخوية “الأم الحزينة” أديب الشرتوني، رئيسة أخوية “الحبل بلا دنس” دوللي فغالي، مسؤولة مكتب تفعيل دور المرأة غادة أبو شقرا الفغالي، مسؤولة الشؤون الاجتماعية نجوى كيروز الفغالي، هيئة منسقية عاليه ورؤساء مراكز وعدد من الرفاق وأهالي بسوس والجوار.

وفي نهاية اللقاء، كرم رئيس مركز بسوس في “القوات” ومسؤولة مكتب تفعيل دور المرأة، الإعلامية جيسي طراد قسطون وقدّما لها درعاً تكريمياً بحضور منسق “القوات” في عاليه ورئيس بلدية بسوس.