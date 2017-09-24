مارين لوبن تعتزم إجراء تغييرات جذرية في الجبهة الوطنية

تعهدت زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” في فرنسا مارين لوبن في مستهل حملة لاعادة انتخابها لولاية ثالثة على رأس حزبها اليميني المتطرف اجراء تغييرات جذرية في الحزب قبل مؤتمره العام في آذار، مؤكدة ان استقالة ذراعها اليمنى فلوريان فيليبو اصبحت “من الماضي”.

وتحت شعار “الى الامام من اجل جبهة جديدة” استهلت لوبن حملتها الانتخابية الحزبية بمهرجان في بروغويير في جنوب غربي فرنسا حضره حوالى 500 من انصارها وأقرت خلاله بأنها منيت بـ”خيبات أمل” بعدما اتت نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون توقعاتها.

ومنذ تلك الهزائم دخلت الجبهة الوطنية في دوامة من التوترات خرجت الى العلن قبل يومين مع اعلان فلوريان فيليبيو، الذراع اليمنى للوبن، استقالته من الحزب.