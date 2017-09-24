فرعون: الملاحظات على الحكومة سببها الملفات التي عولجت باستعجال

اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أن الملاحظات التي تأتي على الحكومة سببها غالبًا الملفات التي عولجت باستعجال أو تلك التي طرحت على الحكومة من خارج جدول الأعمال ولم تنل حيزًا واسعًا من النقاش داخلها، وقد شهدنا هذا الأمر في موضوع البطاقة الممغنطة، وفي ملف الكهرباء ويتكرر الأمر أيضًا في موضوع الأقساط المدرسية والصندوق المرتبط بقانون الإيجارات اللذين لم يبحثا.

وشدد على أن قضية الضرائب والسلسلة والموازنة مرتبطة ببعضها البعض، وهذا الأمر سيكون محور البحث، بدءًا من جلسة الحكومة وطيلة الأسبوع المقبل.