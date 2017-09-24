انتُخبت بيرلا حلو ملكة جمال لبنان للعام 2017 في حين حلّت جنى صادر وصيفة أولى وسابين نجم وصيفة ثانية. فيما جاء مركز الوصيفة الثالثة من نصيب ريم خوري، أما الوصيفة الرابعة فكانت يسرى محسن.

وأقيم حفل التتويج الذي ينتظره اللبنانيون من عام إلى آخر في كازينو لبنان وعرضته قناة “LBCI” وتصدّر هاشتاغ #MissLebanon2017 موقع التواصل الاجتماعي نظراً للأهمية التي يوليها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الحدث.

وقد أحيت النجمة كارول سماحة الحفل حيث قدّمت مجموعة من أجمل أغنياتها، وقدّمت الحفل الإعلامية ديما صادق.

وتألفت لجنة التحكيم فيه من: المايسترو هاروت فازليان، ماغي فرح، عازف الترومبيت اللبناني ابراهيم معلوف، ملكة الجمال السابقة جويل بحلق، الإعلامية فاديا فهد، قائد منتخب لبنان السابق في كرة السلة فادي الخطيب، المدوّنة السويسرية كريستينا بازان، الفنان التشكيلي اللبناني شوقي شمعون.