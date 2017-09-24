تويني: لخفض أسعار تذاكر السفر تشجيعًا للسياحة ودعمًا لميزان المدفوعات

جدد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، حثه لشركة طيران الميدل ايست على خفض أسعار تذاكر السفر، مشيرًا إلى ان حصتها باتت تتراجع كل عام بسبب عدم تنافسيتها.

وجاء في بيان أصدره تويني: “عندما تكلمنا في السابق مرات عديدة في موضوع تذاكر السفر وعدم منافسة الطيران الوطني اللبناني للشركات الأخرى، خاصة أن أسعار التذاكر في الشركة الوطنية مرتفعة للغاية وغير منافسة، علمنا أن حصة الطيران الوطني باتت تتراجع كل عام بسبب عدم تنافسيتها.

مرة أخرى، نحث المسؤولين في شركة الطيران الوطني على خفض أسعار التذاكر لثلاثة أسباب:

أولا: إعادة التنافسية للشركة الوطنية واكتساب حصة أكبر في سوق السفر من مطار بيروت وإليه.

ثانيا: مساعدة اللبنانيين المغتربين على زيارة بلدهم بشكل متكرر، ما يشجع السياحة الوطنية”.