زلزال كوريا الشمالية لم ينجم عن اختبار نووي

أعلن خبراء زلازل صينيون ان الزلزال بقوة 3،5 درجات الذي سجل في محيط موقع الاختبارات النووية في كوريا الشمالية لم ينتج عن اجراء اختبار نووي جديد، بعد تقارير اولية اشارت الى انه قد يكون ناجما عن “انفجار”.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان ليل السبت ان تحليل البيانات تحت – الصوتية أكد ان ما حصل “ليس انفجارا نوويا، بل يحمل مواصفات زلزال طبيعي”.

واصدرت اكاديمية العلوم الصينية من جهتها، تقريرا يفيد بان ما تم تسجيله كان على الارجح عبارة عن “انهيار جراء زلزال” في استنتاج يتفق مع فرضيات اعلنها خبراء دوليون بأن الزلال كان عبارة عن تداعيات لتفجير سابق