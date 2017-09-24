بالصورة: الأعلام اللبنانية ترفع في باريس

رفعت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس الأعلام اللبنانية إلى جانب الأعلام الفرنسية وعلى المقرات الرسمية الفرنسية، احتفاء بزيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، والتي يبدأها غدا وتستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويجري معه محادثات في قصر الايليزيه، يليها مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين عون وماكرون الذي يقيم ليلا “عشاء دولة” على شرف الرئيس عون واللبنانية الاولى والوفد المرافق.

وتسبق المحادثات في قصر الايليزيه، مراسم التكريم التي ستقام في جادة الشانزيليزيه وأمام قوس النصر، حيث يضع الرئيس عون اكليلا من الزهر أمام الشعلة الخالدة تحت قوس النصر، ثم يعرض وحدات من القوى المسلحة الفرنسية، يغادر بعدها قوس النصر في موكب يتقدمه 150 خيالا من الحرس الجمهوري الفرنسي وتواكبه 35 دراجة، ويعبر الموكب جادة الشانزيليزيه حتى تقاطع جادة مونتاين- الطريق المؤدية إلى قصر الايليزيه.

وفي برنامج اليوم الأول أيضا يفتتح عون وماكرون معًا معرضًا عن مسيحيي الشرق في معهد العالم العربي في باريس.

وفي اليوم الثاني يزور عون مقر بلدية باريس حيث يقام له استقبال رسمي تلقي خلاله رئيسة البلدية آن ايدالغو كلمة ترحيبية، تليها كلمة للرئيس عون وتوقيع على السجل الذهبي. ثم يزور ظهرا مجلس الشيوخ حيث يستقبله رئيسه جيرار لارشيه ويقيم غداء تكريميا. ومساء يزور مقر رئاسة الحكومة الفرنسية للقاء الرئيس ادوارد فيليب، كما يلتقي مساء الجالية اللبنانية في مجمع “لو بريه كاتلان”.

وفي اليوم الثالث والأخير ل “زيارة الدولة” يزور عون مقر الجمعية الوطنية الفرنسية حيث يستقبله رئيسها فرنسوا دو روجي ويقيم غداء على شرفه.

وقد أبرزت وسائل اعلام فرنسية وقائع الزيارة، ونشرت أحاديث للرئيس عون تناول فيها مواقف لبنان من الأحداث الراهنة وتطوراتها.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية واللبنانية الأولى، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول وسفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غادي الخوري، اضافة إلى وفد اداري واعلامي.