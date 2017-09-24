الحريري: الحكومة مصممة على تنفيذ السلسلة لأنها مؤتمنة على تنفيذ القوانين

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند السادسة والنصف من مساء الأحد في السراي الحكومي الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب.

وفي مستهل الجلسة، تحدث الرئيس الحريري فقال: “الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي والحكومة مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري ابطال القانون الذي يمول السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم.