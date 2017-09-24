مجلس الوزراء يعقد جلسة ثانية الثلثاء.. الرياشي: هناك تضامن وزاري وانتظروا قرارات مهمة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند السادسة والنصف من مساء الأحد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي المخصصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب.

استمرت الجلسة لغاية الساعة الثامنة والنصف، وفي مستهلها إعتبر الحريري أن الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، كونها مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي، وعلى الدستور والمؤسسات وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري ابطال القانون الذي يمول السلسلة.

واضاف: “الحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم. ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لنضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي. واترك الكلام الآن لوزير المالية لنسمع اقتراحاته”.

تلا بعدها وزير الإعلام ملحم الرياشي المقررات كالآتي:

“عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مساء الأحد في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وتبنى مجلس الوزراء مجتمعا كلام رئيس الحكومة الذي قال في بداية الجلسة ما يلي: “الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضًا على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يمول السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم”.

وبعد المداولات، رفع رئيس الحكومة الجلسة لتعقد جلسة ثانية استثنائية يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، استكمالا للبحث والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد”.

سئل: كيف كانت النقاشات داخل الجلسة، هل كانت هناك وجهات نظر مختلفة؟

أجاب: “الاتجاه واحد بين كل الوزراء، هناك تضامن وزاري ظهر واضحا وجليا للغاية من أجل الوصول إلى حل لمسألة تمويل السلسلة والإصرار عليها. وانتظروا قرارات مهمة يوم الثلاثاء بإذن الله”.

سئل: هل سيكون الحل بتعليق العمل بالسلسلة لمدة شهر؟

أجاب: “الحل سيصدر يوم الثلاثاء بعد جلسة مجلس الوزراء”.