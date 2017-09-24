ترامب: لم يتبق الكثير من الإتفاق النووي مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران ، تزيد من الشكوك في جدوى الإتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونغ يانغ .

وقال ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”: “ايران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ إسرائيل . إنهم يعملون أيضا مع كوريا الشمالية . فعليا لم يتبق الكثير من الإتفاق النووي مع إيران”.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق السبت، إجراء تجربة “ناجحة” لصاروخ طويل المدى أطلقت عليه اسم “خرمشهر”. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مدى الصاروخ الجديد يبلغ 2000 كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، وفق “فرانس برس”.

وأظهرت الصور التي عرضها التلفزيون إطلاق الصاروخ، ثم تسجيلا مصورا التقط من الصاروخ نفسه، لكن دون توضيح تاريخ تنفيذ التجربة.

وكانت إيران قد كشفت عن الصاروخ، الجمعة، على هامش استعراض عسكري في طهران، في تحد مستفز للمجتمع الدولي.