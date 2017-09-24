الشرطة البريطانية: إصابة 6 أشخاص في هجوم بالأسيد في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية عن إصابة 6 أشخاص يعتقد بأن مجموعة ألقت رذاذا ضارا في عدة هجمات بمنطقة حول مركز تسوق في شرق لندن .

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث لا يتم التعامل معه على أنه على صلة بالإرهاب. واضاف إن الهجمات وقعت بالقرب من مركز ستراتفورد للتسوق.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق، إن الحادث وقع بالقرب من مركز ويستفيلد للتسوق، وهو أكبر حجما من مركز ستراتفورد المجاور.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية في بيان “ورد بلاغ بإصابة عدد من الأشخاص في مواقع مختلفة.. يعتقد أنهم 6 أشخاص. ننتظر مزيدا من التفاصيل”.

وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض على شخص واحد للإشتباه في تسببه في ضرر جسدي خطير. وأفاد بأن الحادث وقع قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وتصاعدت في السنوات الأخيرة في بريطانيا الهجمات بالمواد الحمضية، وتم ربط هذه الهجمات بعمليات السرقة وعنف العصابات. وقالت الحكومة في تموز الفائت إنها ستبحث تشديد العقوبات على من يقوم بهجمات بمواد حمضية.