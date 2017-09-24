طقس الإثنين غائم جزئيا دون تعديل بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات اليوم وخلال الأيام اللاحقة، واستقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاع بسيط في الجبل والداخل، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة بعد الظهر في بعض مناطق الداخل خاصة الشمالية الشرقية منها. الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الجبل والداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 28°م.

– ساعة شروق الشمس: 06,26 ساعة غروب الشمس: 18,34 .