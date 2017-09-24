قوات الدفاع الجوي الملكي تعترض صاروخاً بالستي أطلق من أراضي اليمن باتجاه خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة 22:03 من مساء السبت اكتشفت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر.

وقد قامت قوات التحالف الجوية في حينه باستهداف موقع الإطلاق .

وأضاف المالكي: “السيطرة على الأسلحة البالستيه من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي”.

ويؤكد التحالف أن استمرار القوى المسلحة في استهداف المدن بالصواريخ البالستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابيين .