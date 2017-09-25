أحمد الحريري يزور ألمانيا ويطلع على انتخاباتها الفيديرالية

لبى الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري دعوة مؤسسة “فريدريش ناومان” لزيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، على مدى ثلاثة ايام، للاطلاع على الانتخابات الفيديرالية التي جرت الأحد والمشاركة في الحملة الانتخابية للحزب الديموقراطي الحر (FDP)”، وذلك بحسب بيان وزعه المكتب الإعلامي للتيار.

وتخلل الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية خليل شقير وبهاء الدين شحادة من مكتب الأمين العام، سلسلة لقاءات كان أبرزها مع نائب رئيس مؤسسة “فريدريش ناومان” الدكتور كارل هاينز باكيه، رئيس “الحزب الديموقراطي الحر” في العاصمة برلين هلموت ميتزنر، السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب، ومكتب ومجلس منسقية “تيار المستقبل” في ألمانيا.

كما جال أحمد الحريري والوفد المرافق على عدد من مراكز “الحزب الديموقراطي الحر” في برلين، وشارك في عدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحي الحزب.

وتزامنت زيارة الأمين العام ل”تيار المستقبل” مع زيارة مماثلة لوفد من مصلحة الشباب شارك في الحملة الانتخابية للحزب الديموقراطي الحر – FDP، برئاسة المنسق العام محمد سعد.