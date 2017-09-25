مقتل سجين وجرح 8 في أعمال شغب في سجن في كاليفورنيا

إعتبر مسؤولون أميركيون أن حراس سجن أطلقوا الرصاص المطاط ورذاذ الفلفل لقمع أعمال شغب أمس شارك فيها أكثر من 160 سجينًا في إصلاحية مركزية في كاليفورنيا قتل فيها سجين طعنا وأصيب 8 آخرون.

وقالت المتحدثة باسم السجن اللفتنانت مونيكا أيون: “لم يصب أحد من العاملين بأذى في أعمال الشغب التي اندلعت قبيل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في كاليفورنيا مينز كولوني قرب سان لويس أوبيسبو واستغرقت أقل من 10 دقائق للسيطرة عليها”.

وأضافت: “السجناء التسعة الذين أصيبوا بطعنات خلال الشجار نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج وتوفي أحدهم هناك. والمتوفى هو ماثيو كوك الذي يقضي عقوبة السجن 13 عاما و8 أشهر عن عمليات سطو، حالة الثمانية الآخرين لم تعرف بعد إلا أن اثنين منهما يتوقع أن يخرجا ويعودا إلى السجن”.

ورأى رون يوكيلسون المتحدث باسم مركز سييرا فيستا الإقليمي الطبي حيث يتلقى المصابون العلاج أن ما لا يقل عن 3 من المصابين كانوا في حاجة الى علاج من الصدمة.

ولفتت أيون إلى أن سبب أعمال الشغب قيد التحقيق. وأضافت: “هذه الأعمال هي الأكبر، وأن الحادث هو الأول من نوعه يقتل فيه شخص خلال فترة عملها بالمنشأة الممتدة لقرابة 22 عاما”.

وأعلنت أن أعمال الشغب شارك فيها بين 160 و170 نزيلًا.

وافتتحت كاليفورنيا مينز كولوني في 1954 وتضم زهاء 2400 سجين.